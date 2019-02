© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Èper gliche potrebbe determinare il. I timori giungono direttamente dal Fruit Logistica di Berlino, dove ilhadella filiera,che comporterebbe l'acquisizione delloCon un, ora, come ha spiegato la Coldiretti,, ha sottolineato ancora la Coldiretti, è che nel Regno Unito, dove vengono prodotti solo l'11% della frutta fresca e il 42% della verdura consumate annualmente, le merci, a partire da quelli africani. Il Sud Africa, per esempio, è già il secondo esportatore di frutta fresca nel Regno Unito dopo la Spagna, ma anche il Marocco e l'Egitto stanno intensificando le esportazioni di ortofrutta come pomodori ed arance, che, peraltro, non rispettano gli stessi parametri che valgono per i prodotti italiani., rincara la dose Coldiretti,, 112 per il Belpaese.Una situazione che, stando a quanto riferito dalla Coldiretti, rischia di aggravarsi in seguito al crollo del 12% nelle esportazioni verso l'estero già registrato lo scorso anno., dunque, per incentivare il commercio con l'estero l'Italia dovrebbe "Superare l'attuale frammentazione e dispersione delle risorse per la promozione del vero Made in Italy all'estero, puntando a un'Agenzia unica che accompagni le imprese in giro nel mondo sul modello della Sopexa e ad investire sulle Ambasciate, introducendo nella valutazione principi legati al numero dei contratti commerciali".