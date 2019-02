Agenzia Entrate, pace fiscale al via con il modello per presentare la domanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è pda compilare per presentare la domanda che serve pere consente dicontestate evitando l'aggravio di sanzioni e interessi.Sarà necessario depositare lae, sempre entro la stessa data, dovrà essere effettuato il pagamento del dovuto. Se questo èdovrà essere saldato in, al contrario persi potrà giungere ad unadi massimo 20 rate trimestrali.A poter usufruire della riduzione sono iper le quali il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018. Sonoper ogni grado di giudizio, incluse quelle in Cassazione.. Le ipotesi però sono varie a seconda che l'Agenzia delle Entrate sia stata condannata o meno e possono variareal