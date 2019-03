AGCOM, fake 8% dell'informazione online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un tema sempre più al centro del dibattito quello che inquadra un fenomenocome quello delleNel 2018, la disinformazione in Italia ha interessatodei contenuti informativi online prodotti mensilmente ed ha riguardato soprattutto argomenti di(nel 53% dei casi) e notizie di(18% dei contenuti di disinformazione).la cronaca nera, le teorie pseudoscientifiche e la salute sono state tra le principali tematiche oggetto di disinformazione. Lo rileva il primo numero dell'Osservatorio sulla disinformazione online pubblicato- L'iniziativa, che si inserisce tra le attività promosse da Agcom per l'individuazione e il contrasto dei fenomeni di disinformazione frutto di strategie mirate, avvia la sperimentazione di un sistema di monitoraggio in concomitanza del periodo che precede leSecondo l'analisi, già nel secondo semestre del 2018 si è registrato un incremento dell'attenzione riservata dai siti di disinformazione alla prossima campagna elettorale.