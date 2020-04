Agatos, finanziamento a GPM per impianto biometano Marcallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annuncia che Banco BPM ha concesso un, per la realizzazione dell'di Marcallo, sviluppato dal Gruppo Agatos.Si tratta di una struttura di finanziamenti composta da una lungo termine, unaed unaper complessividi euro. La stipula, come da prassi di mercato, è subordinata ad un impegno dida parte dei soci.GPM sarànazionale, la cui offerta vincolante è stata accettata da Agatos, che ha prorogato il periodo di. Questo tempo addizionale servirà al primario operatore energetico per poter confermare l'avveramento dell'ultima condizione sospensiva dell'offerta vincolante e completare cosi le attività propedeutiche al closing dell'operazione.