Aeroporto Fiumicino, primo in Italia a sperimentare sistema riconoscimento biometrico

(Teleborsa) - Lè iled uno dei primi in Europa a, una novità assoluta che consentirà di accrescere laattraverso una riduzione dei tempi d'imbarco. Il riconoscimento biometrico è l'ultima frontiera dell'high tech nel trasporto aereo, che, la società che gestisce lo scalo romano, sempre attenta all'innovazione, ha deciso di sperimentare per una futura applicazione.E' partita oggi, 11 dicembre 2019, la sperimentazione di un nuovo sistema che, attraverso, permetterà di renderedei passeggeri in partenza. La procedura, infatti, velocizza lo svolgimento del, deie dellin aereo,dei passeggeri ed ottimizzando lo svolgimento delle operazioni aeroportuali, con evidenticomplessiva dell'esperienza di viaggio."Siamo lieti di annunciare l'avvio di questa novità sullo scalo romano che da oggi è primo in Italia e tra i primi in Europa a sperimentare questa innovativa tecnologia che permetterà di aumentare ulteriormente il comfort dei nostri passeggeri", ha dichiarato, aggiungendo "abbiamo recentemente ricevuto un ulteriore riconoscimento che ha premiato la qualità di Fiumicino, che si è posizionato al primo posto in Europa nel gradimento dei viaggiatori. Siamo certi che anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie sapremo affrontare al meglio le sfide del futuro per garantire sempre di più una permanenza in aeroporto sicura e confortevole".Favorita anche dal contributo di, la fase die, per ora, sarà riservata ai soli passeggeri che viaggiano. Ai viaggiatori sarà offerta la possibilità di aderire al controllo biometrico su. Il funzionamento è semplice, veloce, sicuro: unrileva le caratteristiche biometriche del volto econtenute nel passaporto e carte di imbarco. Questi dati vengonoattraverso delle telecamere opportunamente predisposte, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Dopodiché. Il sistema rileva temporaneamente solo i contorni biometrici del volto i quali, analogamente a quanto già avviene oggi con gli egates per il controllo dei passaporti, sono utilizzati per il riconoscimento del passeggero. Leuna volta imbarcato il passeggero.