ADR, Troncone svela la ricetta per per rivitalizzare il trasporto aereo

(Teleborsa) -è un binomio ormai inscindibile, una, messo in crisi dalla pandemia di Covid-19. E' questo il senso del discorso di, Amministratore delegato di, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso "Leonardo da Vinci e il Viaggio".", ha affermato senza esitazione il manager, ricordando che l'Aeroportosi è aggiudicato anche le, organismo internazionale di valutazione del settore del trasporto aereo, che ha indicato lo scalo romano come ilper le misure anti-Covid.Troncone ha però affermato che, nella, ADR sta proponendodi viaggio chealla libera movimentazione delle persone" in materia di"Sostituire queste misure, che a nostro avviso ci sembrano anche essere non necessariamente efficaci, con, ci pare la strada migliore da percorrere", ha sottolineato. Fra queste Troncone ha indicato i, atualmente attivi sulla tratta Roma-Milano-Roma, che prevedono l'effettuazione di un test in partenza a tutti i passeggeri e "danno modo ai viaggiatori che risultano negativi di potersi godere liberamente la propria esperienza di viaggio", ha affermato l'Ad di ADR, aggiungendo che "con questi protocolli i passeggeri acquisirebbero la libertà di viaggiare, di movimentarsi", perché con le attuali quarantene, l'Italia e l'intero continente europeo sono "isolati" ed il, essendo crollato dell'80% dallo scoppio della pandemia.