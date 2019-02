ADR, Aeroporto Ciampino riprese le attività

(Teleborsa) - Sono riprese le attività all'aeroporto di Ciampino. L'aeroporto era stato evacuato a scopo precauzionale a partire dalle ore 8 di questa mattina, 19 febbraio, a causa della presenza di fumo.



Al momento funziona regolarmente l'aviazione generale e tutta l'area degli arrivi. Resta ancora interdetta solo la zona delle partenze, in seguito all'odore di fumo proveniente da un'area interrata utilizzata come magazzino e in gestione alla ditta esterna Ecofast. Il principio di incendio è stato spento da Vigili del Fuoco in meno di un minuto.



Il personale di ADR sta assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla piena attività. Per informazioni sullo stato del proprio volo si consiglia di consiglia di contattare la propria compagnia aerea. © RIPRODUZIONE RISERVATA