19 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Spicca il volo Harley Davidson, che si attesta a 44,49, con un aumento del 10,18%. Le azioni del produttore di motociclette sono in grande rialzo dopo la trimestrale migliore delle aspettative: la società ha guadagnato 1,68 dollari per azione nei primi tre mesi del 2021, rispetto agli 88 centesimi attesi, mentre i ricavi sono stati pari a 1,23 miliardi di dollari, poco meno degli 1,25 miliardi di dollari previsti dal mercato, secondo dati Refinitiv.

Alla luce dei risultati raggiunti, Harley-Davidson ha migliorato la propria guidance per l'anno in corso. La crescita del fatturato del segmento motociclette è attesa tra il 30 e il 35% (in precedenza tra il 20 e il 25%), mentre il margine di reddito operativo tra il 7 al 9%, 200 punti base migliore rispetto alle indicazioni precedenti supponendo che la società sia in grado di mitigare le tariffe aggiuntive dell'Unione europea.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 45,96 e successiva a quota 48,42. Supporto a 43,5.

(Foto: Jeff Bowles, CC BY 2.0)