Acea, Gori ottiene finanziamento strutturato da 80 milioni

(Teleborsa) - Fumata bianca per lla società del Gruppo Acea capitale misto pubblico-privato gestisce dal 2002 – in regime di affidamento trentennale – il servizio idrico integrato nell'Il territorio ricomprende 76 Comuni delle Province di Napoli e di Salerno, con una popolazione residente pari a circa 1.460.000 abitanti.Il finanziamento, concesso da UBI Banca, Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Banco BPM, Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, Banca di Credito Popolare di Torre del Greco e da Banca IMI come agent, unitamente al finanziamento di 20 milioni di euro accordato da ACEA (socio industriale di GORI), rappresentaL'operazione è stata realizzata grazie all'impegno profuso dai soci pubblici e da Acea che hanno condiviso un percorso avviatosi con l'accordo industriale di novembre 2018 intervenuto fra la Regione Campania, l'Ente Idrico Campano e GORI, nella prospettiva di completare eon il trasferimento delle Opere Regionali, il reperimento di nuove risorse finanziarie e il forte coinvolgimento industriale e strategico della stessa Acea.