Acea brinda ai risultati superiori alle previsioni

(Teleborsa) - "Si chiude un anno importante per Acea, il migliore di sempre", così, Amministratore Delegato del Gruppo commenta i risultati dell'utility - . Un anno di svolta, soprattutto a livello industriale. La forte spinta impressa dalle aree operative, che si sono sempre mosse seguendo i valori dell'innovazione, dell'evoluzione tecnologica e della sostenibilità, ha infatti permesso di rivedere più volte al rialzo, nel corso del 2018, la guidance e ha consentito al Gruppo di chiudere un bilancio nettamente positivo.presentato nel novembre 2017 alla Comunità finanziaria. Il netto incremento dei risultati economici e finanziari e anche il forte miglioramento registrato nella qualità del servizio verso i clienti - prosegue Donnarumma - ci impongono di presentare a breve un sostanziale aggiornamento del piano industriale con obiettivi ancor più sfidanti".in crescita di 231 milioni di Euro (+ 8%) rispetto al 2017.Il l Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato passa da 840 milioni di Euro del 2017 a 933 milioni di Euro del 2018, registrando una crescita di 93 milioni pari a +11%.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di unper azione che sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2019, con stacco della cedola il 24 giugno e record date il 25 giugno.: un aumento dell'EBITDA tra il 5% e il 6% rispetto al 2018; un aumento degli investimenti in crescita di oltre il 10% rispetto al 2018; un indebitamento finanziario netto a fine anno tra 2,85 miliardi e 2,95 miliardi di Euro.