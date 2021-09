Abruzzo Economy Summit, l'Ad di RFI Vera Fiorani parla delle opere prioritarie nel PNRR

1 Minuto di Lettura

Domenica 26 Settembre 2021, 09:00







(Teleborsa) - L'impiego delle risorse del PNRR per la rete ferroviaria avrà come priorità le linee ferrovie regionali e quelle trasversali, che collegano il versante tirrenico e quello adriatico, attraversando la rete AV che corre lungo la dorsale Torino-Milano-Salerno. E' quanto si legge su FS News, portale di informazione del Gruppo FS Italiane, secondo cui Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha già contabilizzato 2,2 miliardi dei 24 complessivi stanziati nel PNRR per le opere ferroviarie.



"È fondamentale creare le condizioni di veloce ed efficace accesso alla rete ferroviaria ad Alta Velocità per ottimizzarne i benefici in tutte le Regioni e i territori", ha commentato Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, partecipando alla tavola rotonda "Il PNRR e i fondi strutturali: dal piano all'azione", svoltosi a Pescara per l'Abruzzo Economy Summit.



Nell'elenco delle opere prioritarie c'è anche la realizzazione della Roma-Pescara, affidata a un commissario governativo di RFI, il direttore degli investimenti Enzo Macello, una porzione importante della quale viene finanziata dal PNRR e quindi è da completare entro il 2026.