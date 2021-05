21 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'Associazione bancaria Italiana e l'Eni hanno siglato un protocollo d'intesa volto a intensificare il dialogo e la collaborazione per facilitare la transizione dell'economia verso modelli ambientalmente più sostenibili. La firma all'intesa, che darà vita ad un tavolo di lacvoro congiunto, è stata posta dal Presidente dell'ABI Antonio Patuelli e dalla Presidente dell'Eni Lucia Calvosa.

L'iniziativa mira a individuare tematiche di comune interesse relative allo sviluppo sostenibile. In particolare, gli ambiti di azione concernono il quadro normativo di riferimento, nell'ottica di promuovere a livello nazionale ed europeo la transizione sostenibile, le tipologie di investimenti sostenibili alla luce della classificazione europea delle attività economiche sostenibili, la promozione di strumenti finanziari "verdi" a servizio delle filiere industriali impegnate nella transizione, la promozione di una maggior consapevolezza dell'importanza delle tematiche di sostenibilità attraverso la realizzazione di studi, ricerche, convegni, conferenze, seminari e corsi di formazione e la collaborazione anche con le Università per istituire specifici corsi di laurea specialistici sui temi della sostenibilità e della finanza sostenibile. E' prevista una riunione a cadenza annuale per verificare lo stato di avanzamento delle iniziative programmate.

L'iniziativa di ABI ed Eni prende le mosse dalla crescente consapevolezza che sostenibilità e fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) possono avere un impatto sempre più rilevante sulle performance finanziarie. In tal senso, il mondo della finanza è

chiamato a svolgere un ruolo cruciale nel complessivo processo di transizione verso un'economia che veda progressivamente ridotte le emissioni nell'atmosfera, così da ridurre l'inquinamento e favorire al contempo la creazione di nuovi posti di lavoro e dare

impulso all'avvio di una innovazione sostenibile e duratura.