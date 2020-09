A Piazza Affari titoli bancari ben comprati

(Teleborsa) - Denaro sui titoli bancari di Piazza Affari con il settore che viene ancora una volta sostenuto dalle indiscrezioni della scorsa settimana su un ulteriore consolidamento del settore dopo l'operazione Intesa-UBI. L'indice di riferimento settoriale FTSE IT Banks mostra un guadagno di oltre 2 punti percentuali.



Tra i player del comparto, Mediobanca, vista come possibile advisor dell'operazione, vanta un progresso del 4,4% e si colloca in cima al principale paniere FTSE MIB. Segue a ruota Unicredit che balza di oltre 3 punti percentuali con il nuovo raggruppamento che potrebbe vedere come perno proprio la banca guidata da Jean Pierre Mustier. Forte il denaro su Intesa Sanpaolo +2,31% e BPER +1,76% mentre il Banco BPM limita la salita allo 0,66%.