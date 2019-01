A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segno più per le borse europee che mostrano buoni guadagni, partendo da, seguita dache segna unche si mette a fanalino di coda con un moderato profitto delloA splendere su tutti, nonostante le turbolenze nel governo per l'approvazione del decreto salva-Carige,si arricchisce dello, sulla scia della serie positiva iniziata venerdì scorso. Sulla stessa linea anche il FTSE Italia All-Share che termina la giornata in aumento delloIn particolare in chiusura della Borsa italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,15 miliardi di euro, in rialzo del 3,01% rispetto ai precedenti 2,08 miliardi; i contratti si sono attestati a 271.270, rispetto ai precedenti 264.171, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,72 miliardi.Tra i 221 titoli trattati, 67 hanno chiuso in ribasso, mentre 138 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 16 titoli. In risalto sul listino milanese i comparti tecnologia (+4,52%), costruzioni (+3,04%) e automotive (+2,98%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori alimentare (-2,34%), telecomunicazioni (-1,64%) e viaggi e intrattenimento (-0,59%).primeggianoe dello 0,63%., seguita da Cerved Group (+5,23%) Saras (+5,17%) e Datalogic (+4,04%). Le più forti vendite, invece le registra Fincantieri, che ha terminato le contrattazioni a -4,72% dopo la notizia del faro dell'Antitrust Ue sull'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique.con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,88% spinto dal trend positivo dei dati sulla disoccupazione a novembre.S&P-500, grazie anche al buon andamento dei colloqui tra Stati Uniti e Cina sulle controversie commerciali che ne hanno gelano i rapporti da dicembre scorso.Seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dello 0,82%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,36%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,30%.