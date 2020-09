A2A, Mazzoncini cambia passo: investimenti su rinnovabili e reti idriche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'argata Mazzoncinie compirà "un cambio di passo significativo anche nel modo con cui negli ultimi anni e' entrata nel settore con il fotovoltaico". Lo ha affermato il neoelettoal Forum Ambrosetti.Il manager ha affermato che la multiutility è anche, che definisce una "preziosa infrastruttura del paese per gli anni futuri", ha assicurato l'Ad della compagnia energetica, anticipando che sarà decennale e punterà sulla transizione sostenibile, con importanti investimenti in infrastrutture strategiche per il Paese.Mazzoncini ha affermato che A2A "può giocare un ruolo importante nella partita nazionale" per colmare il i gap che l'Italia sta accumulando in tema di obiettivi europei su fonti rinnovabili, ambiente e ciclo idrico.A Cernobbio, è stato presentato uno, che mette in luce le carenze dell'Italia. Lo studio mette in evidenza che. Dal latol'Italia mostra un(22,8% contro un target del 30%). Sul fronte, c'è un tasso medio di conferimento dei rifiuti urbani in discarica al 21,5% contro il target europeo del 10% e di raccolta differenziata del 58,2% contro l'obiettivo UE del 70%. Ancor peggio sul, dove l'Italia evidenzia le infrastrutture più obsolete (il 60% ha più di 30 anni) e la metà dell'acqua distribuita viene dispersa (47,9%).