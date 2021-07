W20, Carfagna: «Istruzione, l'arma più potente di emancipazione. I maschilisti? Dinosauri in via d'estinzione»

Mercoledì 14 Luglio 2021, 18:56

«Io penso che l'assenza e la carenza di infrastrutture sociali rappresenti la principale fonte di disuguaglianza tra uomini e donne. Per le donne significa difficoltà, se non impossibilità, a cercare un lavoro e trovarlo, significa carriere più discontinue e quindi significa salari più bassi e pensioni più basse. E questi problemi al Sud trovano una concentrazione maggiore». Il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, è intervenuta alla seconda giornata del Summit del Woman20, l'engagement group del G20 dedicato alla parità di genere, che si svolge a Roma, al Tempo di Adriano, e si conclude domani. Per quanto riguarda gli asili nido, la ministra ha ricordato che tra poco «ci sarà una legge per fissare quanti asili nido devono essere garantiti sul territorio nazionale indipendentemente dal luogo di residenza e dal luogo di nascita . È il famoso Lep (Livelli Essenziali della Prestazioni) asili nido, una disposizione costituzionale che non è mai stata attuata da 20 anni e la mancata attuazione ha alimentato le disuguaglianze territoriali».

Sul fenomeno dei femminicidi e della violenza contro le donne c'è un problema «di applicazione delle leggi ed anche culturale», sostiene la ministra. «Non mi stancherò mai di chiedere alla magistratura di applicare le norme che il Parlamento approva con il massimo del rigore e con il massimo della severità, non trascurando alcun dettaglio perché a volte i dettagli fanno la differenza tra la vita e la morte di una donna». E sulla scuola, «l'istruzione è l'arma più potente di emancipazione delle donne. Nella scuola si apprendono le leggi che regolano lo stato».

Parlando di stereotipi e pregiudizi, Carfagna ammete di essere «entrata in politica con uno zainetto bello pesante di pregiudizi sulle spalle. È stato sicuramente difficile sfidare i pregiudizi e gli stereotipi, anche se oggettivamente è meno difficile oggi rispetto a quanto non lo sia stato in passato per le nostre nonne e per le nostre mamme». E riferendosi alla «sedia negata» alla von der Leyen dal presidente turco Erdogan e dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, Carfagna parla di un «maschilismo inaccettabile» che «esprime la rabbia per rapporti di forza e di potere che stanno cambiando». Uomini così, «sono dinosauri in via d'estinzione e come tali vanno trattati».

LA SCIENZA

Nel pomeriggio si è parlato di donne e scienza. «È arrivato il momento di agire per proporre e sostenere politiche attive che favoriscano la presenza delle donne nella scienza», per Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). «Stiamo vivendo la trasformazione digitale e in questa fase abbiamo bisogno delle donne nella scienza e nella tecnologia, dobbiamo fare in modo che partecipino», sottolinea Carrozza, ricordando come la task force del G20 sulla trasformazione digitale da lei guidata stia già preparando delle politiche per ridurre il divario di genere. Nel suo ruolo di presidente del Cnr, Carrozza intende «valutare i numeri concreti della partecipazione femminile alla carriera scientifica, perché salendo di livello tende a rimanere ancora bassa: abbiamo un problema e dobbiamo affrontarlo creando un consenso su politiche attive che possano invertire i numeri. Ecco perché svilupperemo un piano di gender equality e inizieremo a formulare dei piani di lavoro nel lungo termine. In questi quattro anni di mandato - conclude - vorrei fare dei piccoli ma concreti passi in avanti».

In un videomessaggio, Fabiola Gianotti, presidente del Cern, affronta varie questioni. «La scienza ha biosgno delle donne e della diversità, è necessario che aumenti il numeri di donne negli competenze Stem per garantire che abbiano stesso accesso ai lavori del futuro. Ma per questo è necessario anche un cambio di mentalità, ancora oggi in un negozio di giocattoli ci sono giochi per bambine e per bambini, come ai miei tempi». La scarsità di infrastrutture sociali frena la carriera delle donne, «l'empowerment va sostenuto con azioni concrete, rafforzando le strutture sociali, eliminando stereotipi anche inconsci».