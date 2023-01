Lamborghini da record: vendite al top e spedizione nell'inverno scandinavo

Un fine d’anno pirotecnico a Sant’Agata. Per festeggiare l’ennesimo esercizio record, l’orgoglio della Motor Valley ha organizzato una spedizione a “convoglio” sulla strade del Nord Europa, in questo periodo già abbondantemente innevate. Dodici supercar del Toro, in rappresentanza dell’intera gamma (comprese le ultimissime novità), sono sfilate in sgargiantissimi colori fra i paesaggi danesi e svedesi ravvivando il panorama e attirando l’attenzione dei passanti con il loro coinvolgente rombo emesso dai motori V8 e V10. Un modo senza dubbio esclusivo di affrontare il viaggio fra raffinatezze tecnologiche e piacere di guida alle stelle. Un “raid” che, tutto sommato, aveva poco di avventuroso e che è filato via su un magico tappeto rosso. Da Copenaghen le Lambo hanno illuminato l’invernale atmosfera del profondo Nord europeo puntando la bussola verso il Castello di Frederiksborg per planare poi sulla costa in direzione Helsingør.

A quel punto, via con l’affascinante traghetto per sbarcare nella parte ovest della Svezia e poi proseguire con le performanti vetture verso Malmo. Dalla terza città del Paese, quella più a sud capoluogo della Scania, attraverso lo scenografico ponte di Øresund, si è tornati in braccio alla “Sirenetta”. Schierate in formazione d’attacco le Huracan STO e Tecnica, la Urus Performante ed S. E, ospite d’onore, c’era anche la Sterrato versione molto speciale della due posti a motore centrale studiata per chi deve affrontare con una certa frequenza percorsi non asfaltati. La prima superspotiva in grado di viaggiare su sassi e polvere, esternando i valori di un brand che si conferma “brave, authentic e unexpected”, ha riscosso molto interesse al recente debutto in anteprima all’Art Basel di Miami Beach in Florida.

La Urus, invece, schierava le recenti versioni evolute del super Suv best sellers le cui prestazioni sono salite ancora grazie all’unità motrice arrivata a 666 cavalli. La Performante si è tolta i veli qualche mese prima della Huracan Sterrato, al The Quail, A Motorsports Gathering, in California, tenutasi lo scorso agosto in occasione delle festività motoristiche celebrate a Pebble Beach. Oltre ad avere più potenza la “signora cattiva” ha tolto 47 chili con una rigenerante cura dimagrante, ha un assolutamente invidiabile rapporto peso-potenza di 3,2 che gli consente di accelerare fino a 100 km/h partendo da zero in soli 3,5 secondi. Un tempo molto interessante per una biposto che diventa eccellente per un Suv 5 posti, lungo oltre 5 metri, con un passo di più di 3 e un peso superiore alle 2 tonnellate.

A coronamento della comoda avventura c’è stato l’incontro con l’arte culinaria dello Chef Mattia Risaliti che ha ospitato tutto il team Lamborghini al Torre del The Plant, una fabbrica abbandonata dove per anni si sono costruiti containers poi convertita in cartiera, per raccontare i paralleli che esistono in ogni settore quando si tratta di eccellenza. Materie prime di grande qualità ed arte nel trasformarle in piatti che mandano sempre un messaggio. Una similitudine forte con l’automotive in odore di motorsport dove i materiali più raffinati devono essere modellati da un’esperienza umana di notevole tradizione. Nel 2022 Sant’Agata ha battuto il record storico di tutti i tempi per vetture vendute (era stato stabilito solo l’anno scorso), avvicinandosi alla epocale barriera dai quattro zeri.

Nei dodici mesi sono stata consegnate ai clienti 9.233 vetture, il 10% in più del 2021. Primati un tutte le aree geografiche in cui la Lamborghini divide il supermarket globale: l’Asia +14%, America +10% ed EMEA con un +7%. Gli Stati Uniti si confermano al primo posto in assoluto (2.721 vetture consegnate, +10%), seguiti dalla “grande” Cina(1.018 unità, +9%), dalla Germania (808 vetture, +14%), dal Regno Unito (650 esemplari, +15%) e dal Giappone (546 auto, +22%). Per quanto riguarda i modelli, si rafforza il successo del Super Suv Urus (5.367 modelli consegnati, +7%), seguito da un importante incremento di Huracán (3.113 esemplari, +20%) e Aventador con 753 unità consegnati che ha terminato la sua gloriosa produzione nel mese di settembre.