Furto nella tabaccheria: a sparire decine e decine di pacchi di sigarette, forse centinaia, e numerosi tagliandi “Gratta e vinci”. Questo il bottino ad opera di ladri senza scrupoli che la scorsa notte sono entrati nello storico locale di via Duca degli Abruzzi, a pochi passi dalla piazza principale di Ladispoli, dopo aver forzato la saracinesca.



Amara sorpresa naturalmente questa mattina per i proprietari dell’attività “Sergnese”, che non hanno potuto far altro che osservare gli scaffali praticamente vuoti e chiamare poi i carabinieri. Sul posto i militari della stazione locale di via Livorno che indagano sull’accaduto per cercare di risalire all’identità dei malviventi.



Ancora da quantificare il valore economico, danni compresi. Gli impianti di videosorveglianza comunali, posti proprio a pochi metri dalla tabaccheria, potrebbero essere utili agli investigatori. "I furfanti hanno divelto la serranda - racconta Serenella Ferretti, madre della titolare - siamo ancora qui nel negozio in attesa del fabbro. Non abbiamo ancora calcolato tutta la merce rubata, ma gli scaffali sono quasi tutti vuoti. Per fortuna almeno il magazzino era blindato e almeno lì non sono riusciti a portarsi via le sigarette".

