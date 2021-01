Sono finiti anche due operai del Comune di Guidonia nella rete dei controlli dei carabinieri forestali, impegnati a contrastare il trasporto illecito di rifiuti lungo via della Selciatella: i due, senza autorizzazione, portavano un carico di scarti di ferro con un mezzo del Municipio, che è finito sotto sequestro. Per loro è scattata la denuncia. Dura la reazione del sindaco, Michel Barbet: «Ora dovranno essere accertate tutte le responsabilità del caso, la nostra amministrazione è totalmente estranea a comportamenti di questo genere che condanniamo con fermezza e, una volta che le autorità chiariranno la vicenda, prenderemo i provvedimenti disciplinari». Il caso ora è seguito dai carabinieri forestali della stazione di Ciciliano che hanno partecipato ai controlli insieme ai colleghi di Guidonia, ai volontari Congeav alla protezione civile Nvg e ai militari della tenenza. In tutto, sempre per trasporto illecito di rifiuti, sono stati denunciati in 11 e sequestrati quattro mezzi. Più una multa da 173 euro per mancata revisione e due da 400 euro per violazione delle misure Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA