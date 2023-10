Cane lasciato legato fuori dal supermercato: multe da 500 a 10.000 euro in Spagna

Venerdì 6 Ottobre 2023, 11:49

Succede in Spagna, dove dal 29 settembre è anche obbligatorio un corso di formazione per adottare un animale domestico. Novità in vista per i padroni di animali domestici spagnoli: dal 29 settembre sono infatti entrate in vigore alcune norme, molto più restrittive, che puntano a proteggere gli animali da eventuali maltrattamenti. Ad esempio, non sarà più possibile lasciare il cane legato fuori dal supermercato. La norma riguarda nello specifico il divieto di lasciare gli animali domestici "legati o liberi di vagare per spazi pubblici senza la supervisione" del proprietario o di una persona responsabile: in caso di inosservanza di questa norma, le multe possono variare da 500 a 10.000 euro. Multe anche per chi lascia gli animali domestici incustoditi per più di tre giorni (24 ore nel caso dei cani). La detenzione abituale di cani e gatti "su terrazzi, balconi, tetti, ripostigli, scantinati, patii e simili o all'interno di veicoli" o permanentemente legati è vietata. Anche in questo caso, le multe per la violazione di queste disposizioni possono essere significative. foto shutterstock - music Korben



LEGGI ANCHE - AVERE UN CANE O UN GATTO OGGI COSTA IL DOPPIO: I NUMERI DELL'INFLAZIONE