Brasile, le oche sorvegliano il carcere al posto dei cani

Martedì 2 Gennaio 2024, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 10:27

In un carcere in Brasile i cani sono stati sostituiti dalle oche nel ruolo di "guardie" del penitenziario. I nuovi sorveglianti hanno iniziato il loro servizio poco prima di Natale nel carcere di Sao Pedro de Alcantara. Gli animali sono impiegati nel servizio di sicurezza per evitare fughe da parte dei detenuti. Nei momenti di pausa viene concesso alle oche di sguazzare nel loro laghetto privato. Il direttore del carcere, Marcos Roberto de Souza, ha spiegato che il carcere di giorno è un posto molto silenzioso. “Il loro starnazzare in caso di emergenza si sentirebbe anche a lunga distanza, proprio come una sirena”. Le oche vengono utilizzate come animali da guardia da secoli, perché sono particolarmente adatte a questo compito.