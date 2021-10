Sushi “volante”: il delivery in Israele si fa con il drone

Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:00

Tel Aviv, Israele. Gli ingorghi del traffico non saranno più su strada, bensì in cielo: sono sempre più diffusi, infatti, i droni di consegna. Un metodo di delivery veloce ma molto discusso: il know-how dei veterani dell’aeronautica viene messo a disposizione della quotidianità dei consumatori. Tanti i dispositivi che sfrecciano tra i grattacieli scintillanti della città, numerose le aziende che lo hanno scelto per recapitare i loro prodotti a casa dei clienti e in apposite location. Tra i più richiesti ci sono cassette di birra, gelati e persino il così detto “sushi volante”.