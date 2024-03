Pizza di Pasqua romana, non farti ingannare dal nome. Ecco gli ingredienti

Lunedì 4 Marzo 2024, 11:36

Caratteristica delle tradizioni culinarie del centro Italia, questa speciale pizza di Pasqua si distingue per essere un dolce lievitato, molto più alto rispetto alle classiche pizze. La sua preparazione, ricca e laboriosa, la rende protagonista delle colazioni di Pasqua, dove spesso prende il posto della Colomba pasquale. Servita con uova sode, corallina (un salame tipico del centro Italia) e frittate, la colazione pasquale si trasforma in un vero e proprio banchetto, arricchito da una varietà di piatti che ricordano più un pranzo festivo. La realizzazione di questa ricetta richiede impegno e tempo, distribuito su due giorni. Si inizia in serata preparando il primo impasto, che lieviterà durante la notte, per poi completare il procedimento il giorno seguente. Iniziate sciogliendo il lievito in acqua tiepida. Aggiungete poi quattro cucchiai di farina al lievito, mescolate e lasciate riposare il composto per 45 minuti. Successivamente, unite al mix la farina rimanente, le uova precedentemente sbattute, lo zucchero, la cannella, la vaniglia, le scorze di arancia e limone, i semi di anice, la noce moscata, i liquori e, infine, il burro. Impastate vigorosamente fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo, poi trasferitelo in uno stampo alto e leggermente imburrato, riempiendolo solo fino a metà. Lasciate riposare l'impasto per 6-8 ore. Il giorno seguente, cuocete a 190°C per 45 minuti. Per evitare che il dolce si sgonfi, lasciatelo raffreddare nel forno spento prima di estrazione. Non vi resta che arricchire le vostre tradizioni pasquali con questo dolce! Crediti: Foto Shutterstock Musica Korben



Colazione di Pasqua secondo la tradizione romana: ecco cosa non deve mancare sulla tavola