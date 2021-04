1 Aprile 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 1 minuto)







Incidente agricolo nella contrada Camerale di Tossicia (Teramo). Un uomo del posto, Aldo Lanti, 64 anni, ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto il suo trattore. A lanciare l’allarme sono stati i famigliari verso le 15.30 di ieri. Stando a quando si apprende, il 64enne dopo pranzo era salito sul suo mezzo agricolo per arare un pezzettino di terreno dentro il recinto della sua abitazione. Quello che è successo dopo ancora non è chiaro. I parenti dentro casa sentivano il rumore del trattore sotto sforzo. Allora uno di loro si affaccia dalla finestra e nota che il mezzo si trovava fermo nelle vicinanze del capanno degli attrezzi e non si vedeva il Lanti alla guida.

A quel punto vanno a vedere cosa fosse successo e si trovano davanti alla tragedia: il 64enne si trovava schiacciato sotto la ruota del mezzo. Uno di loro allerta i soccorsi. Sul posto interviene in poco tempo un’ambulanza medicalizzata del 118 e i vigili del fuoco. Il personale sanitario all’arrivo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Molto probabilmente l’uomo era molto sul colpo per un trauma da schiacciamento toraco-addominale. I pompieri si sono occupati di rimuovere il corpo senza vita da sotto il trattore. Per tutti i rilievi del caso sul luogo sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.