Lutto nell’imprenditoria pescarese. Ieri, all’età di 62 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male, è morto Valerio Candeloro, titolare della Vamar, officina di riferimento nell’area metropolitana per la riparazione di mezzi autoarticolati. Candeloro aveva iniziato a lavorare a soli 15 anni come apprendista meccanico e in poco tempo, grazie alla sua incredibile forza di volontà, è riuscito a creare un’azienda che negli anni si è fatta conoscere ovunque, vantando fra l’altro collaborazioni con la Motorizzazione di Pescara e Chieti e con la Cna.

Per gli amici e i clienti una perdita gravissima. Candeloro aveva avviato la sua attività nel 1989, riconvertendo un piccolo locale dietro casa sua, inizialmente destinato a ricovero di animali, e si è poi esteso su due aree di circa 16 mila metri quadrati. Per i suoi 18 collaboratori ha sempre avuto un occhio di riguardo, senza dimenticare il prezioso aiuto della moglie Regina e delle figlie Marilena e Caterina. «Con lui - commenta Graziano Di Stefano - se ne va una parte della Pescara che è stata in grado di sollevarsi partendo dal niente grazie al sacrificio e al lavoro duro». I funerali domani alle 10 agli Angeli Custodi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA