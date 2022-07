Camion che trasporta carne finisce nella scarpata

CITTÀ SANT’ANGELO È uscito di strada e si è inclinato su un fianco, adagiandosi lungo una scarpata che costeggia, in comune di Città Sant’Angelo, la strada provinciale 2. È stato un intervento impegnativo per i vigili del fuoco di Pescara quello di ieri pomeriggio per il terzo mezzo pesante che, nell’ultimo mese, è uscito di strada o si è ribaltato. Quello che è finito nella scarpata ieri è un mezzo frigorifero che trasportava carni. La squadra di vigili del fuoco, una volta giunta sul posto, ha messo in sicurezza il mezzo, per evitare che provocasse danni al terreno circostante. Il conducente è stato estratto e affidato alle cure dei sanitari che, in ambulanza, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove sono stati compiuti tutti gli accertamenti necessari. L’uomo non è in gravi condizioni. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Città Sant’Angelo.