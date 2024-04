Martedì 16 Aprile 2024, 17:41

Rubinetti a secco domani ad Ortona a causa di interventi sulla nuova condotta idrica. Il provvedimento di chiusura inizia alle ore 9 e proseguirà fino alle ore 17. Disposta anche la chiusura di alcune scuole non ancora provviste di autoclave. La sospensione della fornitura idrica si è resa necessaria a causa di una serie di interventi sulla nuova condotta realizzata dal comune in via Sapienza. Si tratta di lavori importanti di collegamento e di messa in esercizio, spiegano dalla Sasi. «Comprendiamo i disagi e le inevitabili difficoltà che derivano dalla mancanza d’acqua per diverse ore - ribadiscono i tecnici della società -. Purtroppo sono chiusure inevitabili così come sono necessari gli interventi che dovranno essere effettuati. Cercheremo di rispettare i tempi previsti, con l’auspicio che non si verifichino imprevisti e ostacoli. Il nostro impegno è anche quello di ridurre il più possibile i problemi ai residenti».

Le zone interessate dal provvedimento di chiusura sono il capoluogo, la zona industriale, contrada Tamarete, la zona del porto e il quartiere di Fonte Grande. Con un’ordinanza ad hoc il commissario prefettizio, Gianluca Braga, ha sospeso per la giornata di domani le attività del nido d'infanzia "Antonio Gramsci, plesso di Fonte Grande”, a partire dalle ore 12,30, e per tutta la giornata quelle degli istituti di scuola secondaria di secondo grado non dotati di serbato, al fine di prevenire disagi ai bambini, agli studenti e al personale.