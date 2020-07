Sono stati individuati i tre escursionisti non udenti di Roseto dispersi in montagna. Per recuperarli c'è voluto l'intervento dell’elisoccorso. Difficile il recupero. Uno dei tre è ferito, mentre gli altri due sono in buone condizioni anche se spaventati e provati da una notte intera passata al freddo in montagna, a 1.200 metri di quota. L’allarme è stato lanciato per messaggio telefonico verso le 21 di ieri sera. L’intervento, per utta la notte, è stato reso più complicato perché i soccorritori non riuscivano a interagire con i dispesi.

Sul posto sempre presente un’ambulanza del 118 di Teramo. Al momento alcuni tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto i tre dispersi nella zona di Colle Pizzuto a circa 1.200 metri, in un’area coperta da fitta vegetazione. I vigili del fuoco, prima dell'alba, hanno posizionato una cellula fotoelettrica montata su un fuoristrada e hanno illuminando con un potente fascio luminoso la zona dell’intervento per agevolare le operazioni di recupero. Sul posto stanno operando anche i carabinieri di Crognaleto e la Croce Bianca di Montorio al Vomano.

