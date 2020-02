Carnevale d'Abruzzo, c'è anche il carro di Greta: migliaia di spettatori alla sfilata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona la prima per l’edizione numero 65 del Carnevale d’Abruzzo, che ieri ha portato nelle vie centrali di Francavilla migliaia di spettatori. Come di consueto ad aprire la sfilata, poco dopo le 15, Re Patanello, mascotte della colorata kermesse di carri allegorici, che ha preso in consegna le chiavi della città dal sindaco Antonio Luciani. E’ stato proprio Patanello in compagnia dei suoi amici con Il Teatrino di Patanello il primo carro a sfilare, seguito nel percorso che dal piazzale delle stazione di snoda fino a Palazzo Sirena, da altri 4 carri: La Famiglia Addams, ispirato al classico ed intramontabile telefilm che ha accompagnato generazioni; The Blues Brothers, altri classico della musica made in Usa; Puffolandia con un gigantesco Gargamella, dedicato ai bambini e ai Puffi, che stanno conoscendo una nuova stagione di successo; infine Il Mondo in Fumo dedicato all’ambiente e ispirato alla giovane attivista svedese Greta Thunberg.Come ogni anno, ad animare la sfilata tanti gruppi mascherati, ballerine della scuola Alma Dance, brasiliane e percussionisti della scuola Sambafit, bande musicali, majorette, la Patanello Street Band, gli sbandieratori dell’Aquila, trampolieri e giocolieri che hanno attirato l’attenzione del numeroso pubblico presente. “Non si è sentita la mancanza della satira politica e - spiega Nicola De Francesco, presidente dell’associazione Carnevale d’Abruzzo - siamo felici del successo riscosso in questa prima sfilata, complice anche la bella giornata. Abbiamo avuto una grande partecipazione da parte delle scuole, dei bambini che si sono mascherati e hanno sfilato tra un carro e l’altro, dei gruppi mascherati”. Tra i carri più apprezzati La Famiglia Addams, Puffolandia e Il Mondo in Fumo, che ricalcano la storica vocazione cartapestaia della città. Si replica domenica prossima e martedì grasso, in cui il Carnevale d’Abruzzo si chiuderà con la premiazione della mascherina più bella e del carro più votato dal pubblico. Gli organizzatori ricordano che nei giorni delle sfilate, tutte le strade interessate dalla manifestazione restano chiuse al traffico dalla mattina fino al termine degli appuntamenti in programma nella giornata. I bus sono deviati sulla statale 16, capolinea in piazza Angeli Custodi.