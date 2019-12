Abruzzo, il Natale non è bianco ma in tre località è già possibile sciare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale in Abruzzo in un clima relativamente mite, ma in alcune località è già possibile sciare. In attesa dell’arrivo della neve fresca, prevista per i prossimi giorni su 18 comprensori sciistici, con 246 chilometri di piste e 91 impianti di risalita, attualmente ne risultano aperti, soltanto tre. Per gli appassionati di sci e snowboard, nel comprensorio Skipass Alto Sangro, al primo posto per importanza ed estensione, sono attivi gli impianti dell’Aremogna-Rivisondoli, dove, insieme a Monte Pratello e Pizzalto, sono stati posizionato altri 30 nuovi cannoni di ultima generazione, in grado di produrre una qualità altissima di neve, con un basso consumo di energia elettrica e di acqua. Sull’Aremogna è aperta la seggiovia triposto “Macchione”, la seggiovia triposto“Pallottieri”, la manovia “Camposcuola”. Livello neve, dai 40 ai 50 centimetri. Cosi come a Campo Imperatore, della città dell’Aquila, è in funzione la Funivia del “Gran Sasso D’Italia”, che collega la località turistica di Fonte Cerreto Assergi al versante occidentale di Campo Imperatore, nello splendido e maestoso massiccio del Gran Sasso d’Italia.Segue la seggiovia esaposto con ammorsamento automatico, “Fontari”. Livello neve, dai 20 ai 40 centimetri. Siscia, nei week end, a Campo Felice- Rocca di Cambio, sull’Appenino centrale, nella catena del Velino-Sirente, all’interno del Parco Naturale omonimo. A Pescocostanzo c’è una novità, per riuscire a programmare, con largo anticipo, l’inizio della stagione bianca, senza dipendere dalle precipitazioni nevose o dal freddo. In località Valle Fura, è stato realizzato il nuovo campo scuola in Neveplast, unico in centro Italia, servito da tapis roulant, che riesce a riprodurre lo stesso effetto di neve e ghiaccio. La pista è realizzata con una serie di pannelli, che simulano perfettamente la sciata sulla neve. Un progetto per il circuito di mountain bike, realizzato interamente con investimenti privati e con il pieno appoggio dell’amministrazionecomunale, guidata dal sindaco, Roberto Sciullo.Tutti gli impianti, sopra indicati, hanno servizio di ristorazione in baite ad alta quota. Tra Monte Pratello, l’Aremogna e Pizzalto, le baite che aderiscono al Consorzio Skipass Alto Sangro, offrono varietà di gourmet e divertimento lungo l’arco dell’intera giornata. «Insieme a Mountain Lab e a Neve&Gusto siamo riusciti a mettere a punto un plafond di iniziative che cresce ogni anno anche dal punto di vista della qualità – spiega Gianmaria Fisco, presidente di Mountain Lab – nelle nostre baite valorizziamo e promuoviamo prodotti territoriali di prima fascia, compreso il vino “Macchione”, “Pallottieri” e “Gravare”, che arriva direttamente dalle “Tenute Del Castello”. Le baite saranno aperte dalle prime ore del mattino fino a tarda notte, a disposizionedi tutti coloro che cercano un divertimento di fascia alta in luoghi straordinari».E non solo, ciaspolate, anche in notturna. In alternativa allo sci, Roccaraso ospita il palazzo del ghiaccio “Giuseppe Bolino”, una struttura polivalente, dove si svolgono i campionati di pattinaggio di livello internazionale, gare di hockey e stage di squadre nazionali. In attesa di entrata in funzione degli impianti di Passo Lanciano-Majelletta, Prato Selva, Prati di Tivo, Pescocostanzo- Valle Fura, Scanno-Passo Godi- Monte Rotondo, Campo di Giove Majella, Monte Piselli San Giacomo, Monte Magnola-Ovindoli, Monte Coste delle Vitelle- Pescasseroli, Cappadocia- Campo Rotondo.