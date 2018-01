Roma, turiste palpeggiate ai Fori Imperiali: romeno denunciato per molestie sessuali

Due giovani turiste statunitensi molestate e aggredite ai Fori Imperiali. Gli agenti della polizia locale hanno fermato due romeni, di 27 e 25 anni. Uno dei due è stato denunciato per molestie sessuali. È accusato di aver palpeggiato le ragazze che visitavano i Fori Imperiali.



Ieri pomeriggio, a piazza Trevi, gli agenti avevano sequestrato la merce a un venditore abusivo ubriaco che ha reagito tentando la fuga. L'uomo, di 25 anni, è stato comunque fermato per identificazione, sanzionato e denunciato per rifiuto di fornire nome e cognome.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30



