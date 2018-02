Roma, spacciavano marijuana a piazza Mazzini: poliziotto fuori servizio fa arrestare pusher

Libero dal servizio, un funzionario di polizia si è insospettito quando, transitando a piedi in viale Mazzini, davanti ad un bar ha notato due giovani ragazzi che nel salutarsi, si sono scambiati un involucro di plastica di colore giallo solitamente utilizzato per confezionare dosi di stupefacente. Dopo lo scambio, l'acquirente si è allontanato velocemente dal posto mentre il pusher, in compagnia di un altro giovane, si è diretto verso via Ferrari. Dopo aver richiesto l'intervento dei colleghi del commissariato Prati, intervenuti poco dopo, il poliziotto, ha iniziato a seguirli a distanza ravvicinata fino a quando, raggiunta via Tazzoli, i due sono stati bloccati. Il primo, identificato per B.C.D.E., di 28 anni, è stato trovato in possesso di marijuana nascosta nelle tasche dei pantaloni mentre l'altro aveva solo uno spinello. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo è stato arrestato.

Sabato 10 Febbraio 2018



