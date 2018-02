Roma, scontro tra auto e tram: caos a largo Preneste

Scontro tra auto e tram questa mattina intorno alle 11,30 a largo Preneste, incrocio con via di Portonaccio: una Fiat Punto ha invaso i binari, per cause ancora in via di accertamento, andando a sbattere contro il mezzo pubblico che viaggiava in direzione Grande Raccordo Anulare. Nessun ferito grave anche perché il tram non viaggiava veloce ad avere la peggio il conducente della vettura coinvolta nel sinistro portato in ambulanza al Policlinico Umberto I.

a accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo i rilievi scientifici gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Dalle prime ricostruzioni il tram, con semaforo verde e precedenza, viaggiava sulla corsia centrale quando l'auto per svoltare a sinistra su via di Portonaccio gli ha tagliato la strada.Con l'auto ferma sui binari è stato inevitabile lo stop temporaneo alla circolazione dei tram delle linee 5, 14 e 19, con il servizio limitato a largo Preneste. Attivati i bus navetta nelle tratte largo Preneste via dei Gerani e largo Preneste viale Palmiro Togliatti. Rimossi i mezzi incidentati la linea tramviaria è tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 12:20 circa, fa sapere Atac.