Via Nomentana, incidente tra quattro auto, un ferito grave

Ancora, lei la Nomentana, spesso teatro di incidenti e tragedie. Un uomo è rimasto ferito in uno scontro avvenuto tra quattro veicoli, su via Nomentana, all'altezza di via Val d'Aosta, sulla laterale in direzione centro, intorno alle dieci.



Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'Umberto I. Il tratto dove è avvenuto lo scontro è stato chiuso per i rilievi. Pesanti le ricadute sulla circolazione. Chiuso e poi riaperto i l tunnel di via di Acilia.

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



