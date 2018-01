Roma, furti e rapine, è allarme sicurezza in tutto il XII Municipio

Nel XII municipio è allarme sicurezza e a causa dell’aumento di reati nei confronti dei residenti e degli esercizi commerciali della zona tra furti, scippi e rapine, la percezione di sicurezza è ai minimi termini. «Basti pensare che solo ieri abbiamo avuto notizia di due rapine ad esercizi commerciali in Piazza Morelli e Largo Quaroni e di almeno 3 furti a Monteverde - denunciano Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII e Marco Giudici, consigliere FDI e vicepresidente d’aula - Tra ladri acrobati che dalle feste natalizie saccheggiano indisturbati appartamenti e box, fino all’escalation degli ultimi giorni, la situazione è fuori controllo e la preoccupazione dei residenti si è diffusa a macchia d’olio».



L’appello: «Chiediamo che il Sindaco Raggi si faccia parte attiva per affrontare il problema e, in qualità di membro, richieda subito la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica - aggiungono Picone e Giudici - Questo quadrante cittadino ha bisogno di interventi urgenti sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio e non può attendere ulteriore tempo prezioso».

