Roma, Fiumicino, Montino ufficializza: «Mi ricandido a sindaco»

Esterino Montino ha ufficializzato ieri sera, in un incontro pubblico davanti ad alcune centinaia di persone, la sua ricandidatura a sindaco del comune di Fiumicino. Il primo cittadino ha tracciato il bilancio del lavoro fatto in quasi 5 anni di governo locale, che sarà contenuto in una pubblicazione di 200 pagine con tutti gli interventi compiuti, tra cui emergono l’approvazione di 17 piani urbanistici, l’estensione della raccolta differenziata sull’intero territorio che ha raggiunto il 76%, il recupero di 17 milioni di euro dall’evasione fiscale, la realizzazione di 22 chilometri di piste ciclabili e del nuovo Ponte 2 Giugno, l’installazione di 115 telecamere per la sicurezza.



«Altri 5 anni insieme», ha detto Montino nel corso dell’incontro, presenti la moglie Monica Cirinnà e la sua squadra di governo. «Non abbiamo la presunzione che tutto vada bene - ha aggiunto - Ci sono ancora tante cose da fare e il lavoro sarà lungo, a partire da questi ultimi 4 mesi di mandato». «Il Partito democratico di Fiumicino - afferma il Segretario Territoriale, Luigi Giordano - è orgoglioso della ricandidatura di Montino alle prossime elezioni amministrative. A lui rinnoviamo il nostro sostegno in modo unitario e compatto, consci della sfida che ci attende e degli obiettivi da raggiungere. Montino ha operato molto bene: è sotto gli occhi di tutti». Per le amministrative di primavera si profila la sfida con l’ex ministro della Funzione Pubblica, Mario Baccini, candidato nell’area di centro. Nella destra si attende tuttavia il pronunciamento dell’attuale forza più rappresentata in Consiglio comunale, quella della componente civica «Grande Fiumicino», che finora ha puntato sulla candidatura del consigliere Federica Poggio. E si attende anche la candidatura dei 5 Stelle.

