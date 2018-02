Roma, lascia il cane in auto per ore senza aria né acqua: condannato a sei mesi

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Aveva abbandonato il cane in macchina per diverse ore, sotto il sole cocente, senza acqua e senza aria. Ora dovrà prestare servizio un giorno a settimana presso un istituto psichiatrico per sei mesi, dopo la sospensione della pena. Si è chiusa così ieri mattina di fronte al giudice monocratico la vicenda giudiziaria di un 60enne romano, finito sotto processo per maltrattamento di animali. A denunciare l'uomo, un ex cacciatore, erano state due guardie zoologiche, che nel febbraio del 2014 avevano soccorso il cucciolo di...