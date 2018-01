Roma, ucciso sul pianerottolo di casa: convalidato l'arresto del killer del "mitraia"

di Alessia Marani

Convalidato l'arresto di Italino Mosto, detto "Valente", 49 anni, il killer reo-confesso di Alberto Ianni, er mitraia, il bodyguard 39enne freddato con un colpo di calibro 25 all'interno di un condominio di via Sebastiano Satta, la strada dello spaccio a Casal Bruciato. L'uomo, precedenti per droga e reati contro il patrimonio, si era dato alla fuga subito dopo il delitto, avvenuto per motivi passionali sul pianerottolo di casa sua, nella notte tra lunedì e martedì. Con lui, in quel momento, c'era anche la sua compagna, Valentina M., indagata, e che ora rischia di essere accusata di favoreggiamento se non addirittura di concorso nell'omicidio. Da quanto ricostruito dagli agenti della sezione Omicidi della Squadra Mobile, proprio la relazione tra i due era all'origine di continue e violente liti con Ianni. Valentina infatti era stata la cognata del mitraia: la donna era stata la compagna del fratello, ora rinchiuso in carcere, e il bodyguard non sopportava che lei lo "tradisse". "Mitraia mi picchiava per questa ragione - ha detto Mosto agli inquirenti - anche quella notte mi aveva gonfiato di botte. Io mi sono difeso". La fuga di Mosto e della sua donna è durata 48 ore, finchè l'avvocato dell'uomo mercoledì sera non ha chiamato in Questura annunciando che il suo assistito si sarebbe costituito di lì a poco.

Venerdì 26 Gennaio 2018



