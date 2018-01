Roma, ucciso sul pianerottolo di casa, il killer confessa: «Er mitraia mi picchiava, così l'ho ucciso»

di Alessia Marani

«Sì, sono stato io a uccidere er mitraia. Non ce la facevo più, mi ossessionava. Mi picchiava di continuo, pure lunedì sera era salito su a casa e mi aveva gonfiato di botte. Guardate come mi ha combinato la faccia, sono tutto tumefatto. E questa volta ho reagito». Dopo 48 ore di fuga in auto vagando per le strade di Roma, fino a Tor Lupara, Italino Mosto, da tutti conosciuto come Vitale, classe 1969, precedenti per droga e reati contro il patrimonio, si è costituito agli agenti della sezione Omicidi...