E' crollato in pochi secondi atterrando su una fiat Punto e una Cinquecento all'interno di un cortile condominiale. L'emergenza "alberi cadenti" torna a colpire. Dal primo pomeriggio di oggi una squadra dei vigili del fuoco è al lavoro per rimuovere un pino marittimo di circa 25 metri crollato in via Coldirossoni 10, zona Torre Maura. Fortunatamente non ci sono feriti. Le due autovetture colpite erano infatti vuote al momento dell'incidente.Ma non è questo l'unico crollo che si è verificato oggi a Roma e in provincia. Dalle 15, infatti, un'altra squadra dei vigili del fuoco è impegnata a via Carlo Todini (Guidonia Montecelio) per rimuovere un altro pino marittimo (stavolta di 30 metri) che è caduto in strada. Per questo intervento è stato necessario anche l'ausilio di un autogru. L'albero nella caduta miracolosamente non ha coinvolto delle persone, ma ha danneggiato quattro vetture parcheggiate nelle vicinanze: una fiat cinquecento, un'Alfa Romeo, un Opel Agila e una Toyota.