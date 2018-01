Roma, albero cade in piazza Mastai

Ancora un albero caduto a Roma, questa volta in piazza Mastai. Il tronco fortunatamente non ha colpito veicoli o persone. Illuogo, sottolinea l'assessora all'Ambinte del Municipio I, è « abitualmente frequentato di bambini e anziani. Troviamo imbarazzante il silenzio del Campidoglio e dell'Assessora Montanari su questi episodi che ormai sono all'ordine del giorno. Un silenzio che va avanti da quasi due anni in una Città senza appalti sul verde e senza manutenzione. Appena siamo stati informati di quanto avvenuto a Piazza Mastai, abbiamo inviato una lettera all'Assessora Montanari chiedendo un incontro per conoscere la reale situazione degli appalti - visto che a Settembre aveva detto che sarebbero partiti a Novembre 2017 mentre apprendiamo dai giornali che si tratterebbe di Novembre 2018- e l'esito del monitoraggio, chiesto, anche alla Sindaca, e mai consegnato al Municipio. Non possiamo aspettare oltre così come la Città non può attendere Novembre 2018 per vedere un minimo di interventi manutentivi sul verde».