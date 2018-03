Elezioni, Salvini: centrodestra salirà unito al Colle, no accordi partitici

«Ho fatto una campagna elettorale in lungo e in largo per Salvini premier, ci hanno dato 12 milioni di voti come coalizione, 5 milioni alla Lega e poi mi dicono cosa fai, ti scansi? No», ha sottolineato Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se sia ipotizzabile un suo passo indietro nel caso il centrodestra convergesse su un altro nome per l'incarico di governo.

Il leader del Carroccio esclude quindi ipotesi di accordi con i 5Stelle: «C'è un parlamento, c'è un candidato premier, il sottoscritto, e c'è un programma che porterà l'Italia fuori dalle sabbie mobili. Chi vuole sostenere questo programma lo accettiamo. Ma non faremo accordi partitici». «Se verremo chiamati, siamo pronti», ha aggiunto.