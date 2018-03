Elezioni, Mattarella ora aspetta le Camere: prime offerte sui presidenti

di Marco Conti

«Il presidente attende le valutazioni dei partiti». Al Quirinale la frase da ieri è divenuta il mantra destinato a durare fino alle consultazioni del capo dello Stato con i rappresentanti dei partiti. Occorrerà attendere l'elezione dei presidenti delle Camere - prevista per il 23 marzo - prima di capire in che modo e con quali possibili soluzioni i leader delle forze politiche si presenteranno da Sergio Mattarella. Ancora un mese, o quasi, di guerra dei nervi dentro e tra i partiti. Ovviamente le più esposte sono le leadership dei partiti usciti sconfitti dal turno elettorale, ma non solo.