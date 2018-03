Elezioni 2018, la Lega diventa romana: il boom in cinque collegi

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Lega è il primo partito del centrodestra nei collegi uninominali Lazio 1, vale a dire Roma e provincia: 11,84 per cento rispetto all'11,75 di Forza Italia e al 9.04 di Fratelli d'Italia. Il primato all'interno della coalizione è consolidato in cinque collegi romani, otto se si contano anche quelli dell'hinterland. Salvini supera Forza Italia. Supera Fratelli d'Italia il partito che nella Capitale e nel Lazio ha il suo nucleo forte, con i leader Giorgia Meloni e Fabio Rampelli. Eppure, Fdi non resiste al...