Russiagate, procura indaga 13 cittadini e tre enti russi: «Hanno cospirato contro gli Usa»

Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha annunciato che un grand giurì federale ha incriminato 13 cittadini russi e tre entità russe nell'ambito delle indagini sulle interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali americane del 2016. «Hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti con il proposito di interferire con i processi politici ed elettorali americani», si legge nelle 37 pagine del provvedimento.



Nessuno dei russi sui quali il procuratore Mueller punta il dito è al momento sotto custodia delle autorità. Nel documento di accusa viene citata la Internet Research Agency, un'organizzazione russa con la quale i 13 incriminati hanno lavorato o avuto contatti. La società e i 13 accusati hanno iniziato a lavorare nel 2014 per interferire con le elezioni americane: hanno usato i social media e comunicato con «ignari individui» associati alla campagna di Trump. Il 10 febbraio 2016 i russi accusati hanno iniziato a far circolare all'interno della loro organizzazione i temi su cui concentrarsi, ovvero la «politica americana» e «usare ogni opportunità per criticare Hillary Clinton e il resto (eccetto Sanders e Trump, li appoggiamo)».



Il presidente americano Donald Trump, prima dell'annuncio ufficiale, è stato informato direttamente dal vice ministro della giustizia Rod Rosenstein dell'incriminazione verso 13 cittadini russi e tre entità russe, accusati di aver interferito con le elezioni americane. Lo riportano fonti della casa Bianca alla Nbc.



Intanto Rod Rosenstein, vice ministro della giustizia americano, commentando la notizia che alcuni cittadini ed entità russi sono stati incriminati da grand giurì federale ha detto ai giornalisti: «Non c'è alcuna prova che i risultati delle elezioni presidenziali del 2016 siano state influenzate».

Venerdì 16 Febbraio 2018



