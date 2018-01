Islam, arrestato per stupro il teologo musulmano ed ex prof di Oxford Tariq Ramadan

Il teologo musulmano Tariq Ramadan, di nazionalità svizzera e origini egiziane, è stato posto in stato di fermo oggi a Parigi. Ramadan è sotto interrogatorio in seguito a due denunce per stupro che hanno fatto scattare l'apertura di un'inchiesta.



Ramadan, titolare di un dottorato all'Università di Ginevra con una tesi su suo nonno, fondatore del movimento dei «Fratelli musulmani», è sempre stato molto controverso per le sue affermazioni sulle donne. Le accuse degli ultimi mesi gli sono già costate una sospensione dalla carica di docente di studi islamici a Oxford.



Il teologo è stato denunciato per stupro da due donne a fine ottobre 2017. Una è Henda Ayari, ex salafista diventata militante laica e femminista, che lo accusa di averla violentata nel 2010 in una stanza d'hotel dopo che lei era andata a chiedergli consigli religiosi. L'altra è una donna di 40 anni che ha mantenuto l'anonimato e che lo denuncia per fatti del 2009.

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05



