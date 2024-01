Maltempo, gelo sulla Francia: temperature fino a -10 gradi, a Parigi -5

In Francia il tanto atteso gelo ha colpito diverse zone con temperature che hanno raggiunto fino a -9 gradi, arrivando a -10 nel nord e nell'est del paese. A Parigi la temperatura era di -5 gradi stamattina. Le autorità hanno dichiarato l'allerta gelo per 40 dipartimenti con un piano di vigilanza speciale. In alcune città del nord, come Cambrai, Lille e Le Havre, sono stati segnalati -8 gradi, mentre a Strasburgo e Chateauroux sono state registrate temperature di -7 gradi. Le precipitazioni sono frequenti in tutto il paese, con nevicate previste a partire da 300-400 metri. La neve è attesa anche a quote più basse durante la prossima notte. Le regioni costiere mediterranee e la Corsica rimangono più miti, con temperature comprese tra 6 e 14 gradi. Nelle regioni di Parigi e dell'est del Basso Reno, è stato attivato il "piano grande freddo", che prevede l'apertura temporanea di posti di accoglienza eccezionali per i senzatetto.