Romania, alla scoperta del Castello di Cantacuzino nella serie "Mercoledì"

Giovedì 5 Gennaio 2023, 13:33

Tra le serie più viste su Netflix nelle ultime settimane, la nuova fatica firmata da Tim Burton non ha certo deluso le attese. Maestro delle atmosfere horror, il regista ha saputo costruire un intero mondo anche grazie a location scelte con attenzione. Così, è bastato poco per trasformare la Nevermore Academy di Mercoledì in un luogo cult, al pari (azzardiamo) di Hogwarts per Harry Potter. A ospitare alcune delle riprese, con gli opportuni interventi di post produzione, è stato il Castello di Cantacuzino a Busteni, in Romania. L’imponente dimora, trasformata da Burton nell’inquietante scuola frequentata dalla protagonista (Jenna Ortega), risale al 1911 e al pari del magnifico panorama che domina, le stanze interne stupiscono con le loro ricche decorazioni. Il Castello di Cantacuzino è aperto alle visite dal lunedì al giovedì ore 10 – 18 e dal venerdì alla domenica ore 10 – 19. Foto Courtesy of Netflix © 2022 - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

