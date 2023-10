Le case stregate di Airbnb per trascorrere una notte infestata ad Halloween

Sabato 21 Ottobre 2023, 11:25

Chi attende con gran trasporto l’arrivo della notte più creepy dell’anno, sappia che Airbnb ha selezionato una serie di alloggi inquietanti e suggestivi che creano l'atmosfera perfetta per un soggiorno spaventoso in vista di Halloween. Questi luoghi offrono ai coraggiosi ospiti una notte delle streghe indimenticabile, con suggestioni spaventose, leggende misteriose e tanti brividi. Dalla camera da letto infestata di Talliston ad un cottage spettrale a Savannah, passando per una vecchia chiesa in Irlanda e un tour privato alla ricerca dei fantasmi in una casa del Maryland... Foto: Ufficio Stampa - Musica: Korben



Leggi anche: -- HALLOWEEN, LE 5 METE PIÙ SPAVENTOSE DEGLI HORROR