Annà in puzza, sai cosa significa questo modo di dire romano? Non è come credi

Lunedì 11 Dicembre 2023, 12:05

Sono numerosi i detti romani conosciuti in tutta Italia, ma ce n'è uno in particolare che sfugge a molti: annà in puzza. Il detto "annà in puzza" suscita da sempre non poche incomprensioni per coloro che vengono a Roma senza conoscere in dettaglio il dialetto romano. Si tratta di una frase il cui significato potrebbe essere confuso con "puzzare". Eppure, il detto non ha nulla a che fare con le persone maleodoranti. Nonostante il vero significato non abbia un'accezione positiva, la sua definizione è totalmente differente. A Roma si utilizza questa frase per indicare una persona che si è offesa o indispettita senza un reale motivo o quando nessuno aveva l'intenzione di mancare di rispetto. Anche se non si sanno con preciso le ragioni per cui a Roma una persona che si infastidisce facilmente venga definita in questo modo, "annà in puzza" è una frase usata molto spesso dai romani, anche per ironizzare un lato, quello dell'impermalosirsi facilmente, alle volte troppo criticato. Crediti: Musica Korben Foto Shutterstock



